У Міноборони спростували заяви, що Лисичанськ “під повним контролем” військ РФ

Липень, 03 в 14:25

Речник Міністерства оборони України спростував заяви Москви про те, що місто Лисичанськ у Луганській області зараз перебуває під “повним контролем” російських військ.

У розмові з BBC Юрій Сак сказав, що ситуація в цьому районі була “дуже напруженою вже досить довго”, а російські сили атакували в режимі нон-стоп.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на оборонне відомство агресора повідомляли, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну, що війська РФ нібито повністю окупували Луганську область.

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Повідомлялося, що Шойгу відрапортував Путіну про нібито “повний контроль” росіян над Лисичанськом та захоплення Білогорівки, Новодружеська, Малорязанцевого та Білої Гори.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сьогодні, 3 липня, повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами.

За його словами, росіяни кинули на Лисичанськ майже всі сили.

— Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою”, – каже Гайдай.

Про те, що на вулицях Лисичанська тривають запеклі бої зазначав й військовий експерт Олег Жданов. Однак, він підкреслював, що місто не оточене російськими окупантами.

Жданов розповів, що на деяких околицях міста противник зміг просунутися вглиб Лисичанська.

Фото: Сергій Гайдай