Липень, 04 в 12:33

Російські окупанти призначили так званим заступником міського голови Балаклії Сергія Агаркова.

Про це повідомляє Суспільне.

На відео, яке поширили у соцмережах, Агарков у приміщенні Балаклійської міської ради зірвав табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

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Поряд із Агарковим стояв колишній харків’янин Сергій Моісеєв, керівник проросійської організації, який після перемоги Євромайдану втік до Росії.

Моісеєв розповів про “перше засідання адміністрації Балаклії” і про те, що окупаційна влада призначила “мера Балаклії та його заступника”.

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Сергій Агарков відомий своєю участю в українському талант-шоу, де на сцені забивав собі цвяхи у носа та бив сокирою у живіт.

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А ще Агаркова внесли до списку Миротворця за співпрацю з окупантами. Чоловік є одним зі співавторів проєкту Дорожня карта Новоросії, він був керівником Союзу народної єдності. До того ж Агарков активно займався і займається антиукраїнською пропагандою.

У Сєвєродонецьку окупаційна влада поставила свого коменданта, який у 2016 році закінчивши 9 класів школи виїхав до “ЛНР”, де згодом приєднався до терористичного війська.

Фото: balakleya_life