Липень, 04 в 17:13

Співробітники Служби Безпеки України затримали агента РФ, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.

За даними відомства, зловмисник повідомляв ворогу інформацію щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

– Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону, – повідомили в СБУ.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання чоловіка, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

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Наразі зраднику повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Раніше СБУ затримали агента РФ, який розробив концепцію створення так званої Миколаївської народної республіки. Ним виявився колишній депутат міської ради Миколаєва.

У концепції, яку розробив зловмисник, псевдоутворення мало б перейти до складу РФ.