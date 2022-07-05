$2 тис. та підробний паспорт: як чоловіки намагаються незаконно покинути Україну та який вихід пропонують у Раді

Липень, 05 в 18:13

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 5 тис. чоловіків призовного віку намагалися незаконно виїхати за кордон, озвучують статистику у Державній прикордонній службі України.

Найчастіше залишити країну намагаються за підробленими документами. І це вже стало “бізнесом” – хитрі ділки пропонують за чималу суму свої послуги, гарантують безперешкодний виїзд. Прикордонники запевняють: спільно із правоохоронцями “прикривають” такі схеми.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон зараз?

Зараз дивляться

Ще у травні Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних чоловіків, які мають право перетнути кордон у воєнний час. Нині за наявності відповідних документів прикордонники пропускають громадян, які:

непридатні для військової служби за станом здоров’я, мають військовий квиток з відміткою;

постійно проживають за кордоном і мають відповідну відмітку міграційної служби;

здобувають освіту за кордоном;

громадяни з інвалідністю, а також особи, які їх супроводжують;

заброньовані на період мобілізації держустановами чи підприємствами;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

водії, які перевозять гуманітарні, медичні вантажі, авто для потреб ЗСУ;

водії ліцензованих транспортних компаній;

залізничники;

спортсмени.

Термін перебування останніх за кордоном обмежений: максимум залізничників – 6 місяців, водіїв та спортсменів – не більше 30 днів. Але є й винятки, коли термін збільшується до 40-45 днів. Всі решта категорій перетнути кордон до завершення воєнного стану не можуть.

– Багато дискусій з приводу того, що чоловікам обмежений виїзд за межі України. Так, дійсно. Прикордонники пропускають чоловіків виключно за нормами чинного законодавства. Щодня відмовляють у виїзді іноді понад 100 особам. Переважна більшість – чоловіки, які підпадають під заборону виїзду на період воєнного стану, – коментує речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У жіноче вже не переодягаються, підробляють паспорти та військові квитки

На початку повномасштабної війни військовозобов’язані хитруни, аби виїхати з країни, вдавалися до вельми “неординарних” і відверто комічних способів – переодягалися у жіночий одяг, ховалися у бейбі-боксах.

Зараз і креативити так не треба: у мережі безліч оголошень, де за кругленьку суму чоловікам пропонують начебто безперешкодний виїзд за підробленими документами.

Ось одна з таких пропозицій у Telegram-каналі. Зловмисники пропонують чоловікам два способи, як обійти заборону. 65 тис. грн коштує зняття з обліку у “їхньому” військкоматі, розрахунок наперед, а готові документи ділки обіцяють надіслати поштою.

За 50 тис. грн допоможуть виїхати як водієві. Причому зазначають: виїхати можна буде лише через пункт пропуску Рава-Руська.

$2 тис. та підробний паспорт: як чоловіки намагаються незаконно покинути Україну та який вихід пропонують у Раді / 2 фотографии

У Держприкордонслужбі наголошують: таких порушників затримують щодня, і застерігають від порушення закону. Співпрацюють із правоохоронцями, аби вийти на організаторів “бізнесу” та притягнути до кримінальної відповідальності.

– Є перевізники, є особи, які сприяють людям у переміщенні до кордону, за це беруть кошти, в подальшому їм вказують маршрут, за яким вони начебто можуть перетнути кордон. Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону затримано вже більше 3500 таких осіб. Ще 1050 зупинені в пунктах пропуску під час спроби перетнути кордон за підробленими документами або в інший незаконний спосіб, – коментують у прикордонній службі.

Дозволити виїзд чи залишити у країні?

Дискусії щодо виїзду чоловіків за кордон тривають від початку повномасштабного вторгнення. Українці підписували відповідну петицію, у тексті якої йшлося, що це дозволить чоловікам, які втратили роботу в Україні, працевлаштуватися за кордоном.

На такий запит суспільства досить різко відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що сотні чоловіків щодня гинуть на фронті, відвойовуючи наші міста. Але петицію пообіцяв розглянути відповідно до закону.

Потім була ідея платного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон – аби охочі поїхати сплачували державі свого роду страховий внесок, наприклад $3-5 тис., і мали змогу вільно виїхати.

Нині у парламенті зареєстровано законопроєкт, який розширює перелік громадян, що не підлягатимуть призову у воєнний час, тож, відповідно, зможуть поїхати з України. Пропонують відпускати, зокрема, чоловіків:

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 3 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

військовозобов’язані, які працюють не менш як на 1,0 ставки на підприємствах оборонного, агропромислового комплексу, або на інших офіційно працюючих підприємствах, або які є фізичними особами-підприємцями і не мають податкових заборгованостей;

науковців, педагогічних працівників;

чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

– Якщо працюючі громадяни будуть мобілізовуватися лише за власним бажанням, це стимулюватиме більше людей шукати роботу, заробляти для себе, сім’ї, працювати на зміцнення економіки та обороноздатності. Треба бути прагматичними і не ганятися за кількісними мобілізаційними показниками, не обмежувати не залученим до виконання військових завдань громадянам можливість виїжджати за кордон, бо нам варто працювати на комплексну результативність, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нині документ розглядає профільний комітет. Утім, фахівці наголошують: після перемоги ми й так матимемо другу хвилю міграції українців – чоловіків, які переїжджатимуть до жінок та дітей, що вже облаштувалися за кордоном. І держава має думати, як повертати їх, адже роботи на відбудову України буде багато.