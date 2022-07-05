Проєкти, які допоможуть вижити та перемогти: про що говорив Олександр Кубраков в Лугано

Липень, 05 в 17:34

Наразі головний пріоритет роботи Міністерства інфраструктури – інфраструктурні проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти.

Про це заявив очільник відомства Олександр Кубраков у межах Ukraine Recovery Conference в Лугано, йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства інфраструктури.

– Зараз наш головний пріоритет – проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти. За останні три місяці ми відкрили рух 43 тимчасовими переправами, відновили рух 13 залізничними мостами і переправами, розчистили понад тисячу кілометрів доріг, – сказав Олександр Кубраков.

Зокрема, пріоритетними проєктами є відновлення інфраструктури, необхідної для сполучення міст та сіл, а також оперативна переорієнтація логістики в умовах війни.

Зараз дивляться

За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо для реалізації цих проєктів швидко та в повній мірі, тому наразі важливою є участь бізнесу.

– Зараз наш бюджет майже 100% спрямовується на військові потреби та соціальні виплати. І щомісяця ми маємо дефіцит на рівні $5 млрд… Ми потребуємо фінансової підтримки в реалізації саме таких першочергових, нагальних проєктів. Розраховуємо, що Міжнародна конференція з питань відновлення України допоможе їх залучити, а також стане трампліном для довгострокової системної роботи з дружніми країнами та інвесторами, – підсумував міністр.

Він додав, що в умовах тотальної блокади морських портів важливо переорієнтувати логістику на суходіл та річкові порти. Вирішення цих питань сприятиме відновленню економіки. На даний момент уже вдалося наростити вантажоперевезення в дунайських портах у майже чотири рази та збільшити вантажопотік на автомобільних пунктах пропуску в 2,6 разів.

Як повідомлялось, на сьогодні прямі задокументовані збитки української інфраструктури сягають $95 млрд. Було зруйновано або пошкоджено 24 700 км автодоріг, 309 мостів, 6 500 км залізничних колій пошкоджено або окуповано, 12 цивільних аеропортів та аеродромних комплексів. Окрім цього, заблоковано усі морські порти України, через які до початку повномасштабної агресії проходило 80-90% українського експорту продовольства.

Джерело фото: Міністерство інфраструктури