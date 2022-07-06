Скільки справ про зґвалтування солдатами РФ в Україні вже розкрито

Липень, 05 в 21:50

Правоохоронці розкрили менше 1% справ про зґвалтування солдатами РФ в Україні, оскільки жертви не хочуть розповідати подробиці.

Про це повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

– Розкрито менше 1% із усіх справ, бо це латентний злочин, який не афішується. Нацполіція приїжджає на місця, де є підозри вчинення саме такого злочину, і дуже складно знайти підхід та розкрити всі обставини. Найчастіше відбувається так, що жертви не ідентифікуються та відмовляються визнавати себе жертвами, – сказав Павліченко.

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Він зазначив, що при роботі з жертвами сексуальних злочинів важливо не нашкодити.

Тому для розслідування потрібно створити систему, в рамках якої можна буде допомогти постраждалим, не розкриваючи їхні особисті дані.

– Той, хто заявляє про такий злочин щодо себе чи своїх близьких потрапляє в таку ситуацію стигми, коли складно потім пебувати у середовищі, колективі чи населеному пункті, де він був. Незважаючи на те, що він буде визнаний жертвою і буде відновлено якісь його права, все одно це тягне за собою досить важкі наслідки, – сказав Павліченко.

За словами Павліченка, інформацію потрібно збирати в анонімному режимі, а після перевірки створювати юридично доведену базу таких злочинів.