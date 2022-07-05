Липень, 05 в 8:32

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) допоможе у післявоєнній відбудові Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Так, заступник виконавчого директора Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт заявив, що ЄІБ допомагатиме у відбудові інфраструктури зруйнованого міста.

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– Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яку зруйнували. Ми націлені зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього, – заявив банку Маркус Берндт.

Він запевнив, що рішення політиків дасть змогу знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу.

Маркус Берндт наголосив, що це інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті почали обвалюватися будинки, які обстрілювати окупанти.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада