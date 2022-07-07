Липень, 06 в 22:21

Російські війська завдали ракетного удару по Харківському педагогічному університету, внаслідок чого зруйнований головний корпус, музей та наукова бібліотека. Це з точністю до 100% характеризує повномасштабне вторгнення Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Якщо давати визначення тому, що таке варварство, то цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості та людяності може робити таке – бити ракетами по педагогічному університету.

Цим російським ракетним ударом пошкоджено вже другий об’єкт, присвячений Григорію Сковороді. Частково зруйнований пам’ятник на площі перед університетом.

Зараз дивляться

– Його завалило уламками, але все ж пам’ятник не розбитий. А от музей Сковороди, розташований на Харківщині, ще у травні згорів після російського обстрілу. Перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди: хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо. І все відновимо.

За його словами, нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія, отримана від партнерів. Зеленський переконаний, що це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії.

Українські сили просуваються наразі на декількох тактичних напрямках, зокрема, на Херсонщині та в Запорізькій області.

Крім того, вперше в історії українсько-парагвайських відносин президент провів розмову з президентом Парагваю. За його словами, Україна надалі посилюватиме звʼязки в Латинській Америці.