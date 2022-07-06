Можливе навчання в кілька змін: за яких умов 1 вересня діти підуть до школи
В регіонах України, де не ведуться бойові дії, навчання у школах з 1 вересня має розпочатися в очному режимі.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко.
– Ми зараз повинні створити всі необхідні умови, для того щоб там, де не ведуться бойові дії та є обладнані бомбосховища чи укриття, діти могли піти в школу і вчитися під керівництвом вчителів. З початку пандемії та російської агресії проти України дуже багато часу діти проводили онлайн. Звичайно, для системи загальної середньої освіти це не дуже добре, – сказав він.
Ухвалювати рішення щодо формату роботи навчального закладу буде спеціальна комісія, у складі якої обов’язково будуть фахівці ДСНС. Вони зможуть кваліфіковано оцінити, чи виконані всі норми щодо облаштування бомбосховища або укриття.
– У зв’язку із ситуацією не виключено, що в деяких школах доведеться організувати навчання в кілька змін, тому що укриття може бути розраховане на певну кількість осіб. Тоді керівництво школи разом з військовою адміністрацією повинні визначити, яким чином діти будуть вчитися в ту чи іншу зміну – для того щоб у разі небезпеки вони могли спуститися в укриття, – додав Кононенко.