Липень, 06 в 17:20

В регіонах України, де не ведуться бойові дії, навчання у школах з 1 вересня має розпочатися в очному режимі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко.

– Ми зараз повинні створити всі необхідні умови, для того щоб там, де не ведуться бойові дії та є обладнані бомбосховища чи укриття, діти могли піти в школу і вчитися під керівництвом вчителів. З початку пандемії та російської агресії проти України дуже багато часу діти проводили онлайн. Звичайно, для системи загальної середньої освіти це не дуже добре, – сказав він.

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Ухвалювати рішення щодо формату роботи навчального закладу буде спеціальна комісія, у складі якої обов’язково будуть фахівці ДСНС. Вони зможуть кваліфіковано оцінити, чи виконані всі норми щодо облаштування бомбосховища або укриття.