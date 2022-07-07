Липень, 06 в 21:03

Іван Марчук на позивний Брест – командир білоруського батальйону Вола полку імені Кастуся Калиновського. Його батальйон стримував наступ на Лисичанськ.

Завдяки особистому героїзму та самопожертві білоруські воїни змогли зупинити наступ танкової колони, давши можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ, повідомляє полк. У бою за Україну проти Росії Іван загинув, а декілька його побратимів зникли безвісти, ще один перебуває у полоні.

Іван був справжнім обличчям полку, а донедавна батальйону імені Кастуся Калиновського. На захист України він прийшов у 2015 році. Уже після повномасштабного вторгнення Факти ICTV спілкувалися і з Брестом, і з його побратимами. Він був впевнений, що після звільнення України, піде звільняти й Білорусь. А про 24 лютого він згадував так:

Зараз дивляться

– Ще перший день навіть перший годинник вказав на те, що зараз все буде зовсім по-іншому, зараз вся країна згуртується, і потрібна зовсім інша напруженість сил, щоб перемогти ворога.

Про згуртованість у війні проти Росії:

– Зараз це відчувається як ніколи. Згуртування народу, яке відбувається зараз, воно викликає теплі почуття. Сподіваюся, так воно і залишиться, що люди не звикнуть до війни та не забудуть, що треба триматися разом та робити все для перемоги.

Про білорусів:

– Це дуже приємно насправді, що багато людей приєдналися до нас. Всі білоруси, з якими підтримуємо зв’язок зараз, які залишаються по той бік кордону, прямо кажуть, що вони нами пишаються. Вони чекають, що ми таки після цієї війни підемо звільняти Білорусь.

Про білоруських партизанів:

– Ми пишаємося деякими нашими співвітчизниками, які, перебуваючи там, не залишаються осторонь і здійснюють партизанські акції. Тож говорити погано про весь білоруський народ не варто.

Про зміну режиму в Білорусі:

– Так, нам не вдалося це у 2020 році, але зараз, я впевнений, все вдасться. Ми й Україну звільнимо, і Білорусь.

Фото: Полк імені Кастуся Калиновського