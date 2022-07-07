Липень, 06 в 22:12

Після вибухів у Скадовську, що в Херсонській області, четверо людей дістали поранення і одна людина загинула.

Про це журналістам повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

– Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна, – повідомив Олександр Яковлєв.

Видання Суспільне пише, що мешканці Скадовська повідомляли про три ракети, які полетіли в північну сторону міста, після чого пролунало декілька вибухів. Згодом у повітрі можна було побачити дим від розірваних ракет.

Зараз дивляться

– Потім два гучні вибухи й одразу пішов дим зі сторони міста та за містом, – пише Суспільне із посиланням на очевидців.

Наразі вірогідно невідомо, що саме стало причиною вибухів.

Нагадаємо, посеред дня 6 липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Згодом у соцмережах повідомляли про пожежу, яка виникла на складі пластмасових виробів.