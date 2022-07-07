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Факти / Україна / Суспільство

Проблеми з виплатами ВПО: Верещук зробила заяву

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
гроші
Фото: Depositphotos

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції Ірина Верещук закликає налагодити фінансування виплат тимчасово переміщеним особам від держави.

Вона підкреслила, що надходить багато сигналів від переселенців, які змушені місяцями чекати на виплати від держави.

Повідомляється, що є проблеми з роботою мобільного додатка Дія для ВПО: люди не можуть вчасно зареєструватися, щоб почати отримувати виплати.

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Також люди часто не знають про можливість отримати допомогу від міжнародних організацій. Як результат – сотні тисяч людей місяцями залишаються без підтримки.

– Ставлення до ВПО – це особа держави та влади. Потрібно усунути недоліки у роботі додатку Дія та налагодити фінансування, – наголосила Верещук.

Вона закликала направити всі сили, щоб проблеми з виплатами були негайно усунені.

Зазначимо, що у разі потреби дзвонити потрібно на номери: 1548 (цілодобова гаряча лінія з кризових питань); та 066 813 62 39 (уповноважений з питань ВПО).

– На підставі таких дзвінків ми формуємо свою політику. Ми бачимо, що турбує людей і намагаємось полегшити їхнє життя. Телефонуйте, говоріть про свої проблеми, ви не одні, ми допоможемо! – повідомила Ірина Верещук.

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