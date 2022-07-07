Проблеми з виплатами ВПО: Верещук зробила заяву

Липень, 06 в 22:07

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції Ірина Верещук закликає налагодити фінансування виплат тимчасово переміщеним особам від держави.

Вона підкреслила, що надходить багато сигналів від переселенців, які змушені місяцями чекати на виплати від держави.

Повідомляється, що є проблеми з роботою мобільного додатка Дія для ВПО: люди не можуть вчасно зареєструватися, щоб почати отримувати виплати.

Зараз дивляться

Також люди часто не знають про можливість отримати допомогу від міжнародних організацій. Як результат – сотні тисяч людей місяцями залишаються без підтримки.

– Ставлення до ВПО – це особа держави та влади. Потрібно усунути недоліки у роботі додатку Дія та налагодити фінансування, – наголосила Верещук.

Вона закликала направити всі сили, щоб проблеми з виплатами були негайно усунені.

Зазначимо, що у разі потреби дзвонити потрібно на номери: 1548 (цілодобова гаряча лінія з кризових питань); та 066 813 62 39 (уповноважений з питань ВПО).