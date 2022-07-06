РФ використовує Крим для вимушеного переміщення українців та дітей

Липень, 06 в 15:48

Росія використовує АР Крим як транзит для вимушеного перевезення українців з територій України, які були окуповані після 24 лютого.

Про це під час брифінгу заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

— Окупанти використовують територію окупованого Кримського півострову для вимушеного вивозу українців з новоокупованих територій і зон активних бойових та насильницького переміщення й утримання на території окупованого Криму цивільних заручників, військовополонених, колишніх військовослужбовців, працівників місцевого самоврядування та державних органів, – повідомила Ташева.

За її словами, наразі складно оцінити кількість українців, які були вимушені виїжджати через тимчасово окупований Крим або досі там перебувають, але уточнила, що людський потік інтенсивний.

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Вона також зазначила, що українців змушують підписувати сфальсифіковані документи, адресовані слідчому комітету РФ, або давати свідчення ФСБ у Криму, що начебто ЗСУ обстрілюють цивільних осіб і цивільні об’єкти.

Ташева додала, що так звані контрольні пункти пропуску через адміністративну межу між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати під контролем ФСБ Росії.

Самі пункти тимчасового розміщення в окупованому Криму ретельно охороняються. Вони розраховані на 340 осіб. Решта, десятки тисяч громадян шукають притулок самостійно.

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Вона переконана, що окупаційні адміністрації не зацікавлені в тому, щоб люди з материкової частини України залишалися на півострові, а сам окупований Крим використовується виключно для транзиту.

Ташева повідомила, що окупований Крим використовується як хаб для незаконного переміщення тисяч українських дітей. На її думку, це викрадення окремих із них, коли йдеться про дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Також туди привозять українських військовополонених, зокрема, учасників територіальної оборони, які не встигли виїхати.