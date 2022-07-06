Липень, 06 в 0:24

У Харкові пролунало кілька вибухів.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Згодом Суспільне Харків із посиланням на очевидців повідомило, що перед вибухами були помічені ракети з боку російського Бєлгорода.

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Наразі невідомо, яка загальна кількість ракет була випущена по Харкову. Але повідомляється про щонайменше п’ять вибухів.

У соцмережах повідомляють, що в одному з районів Харкова після вибухів почалась масштабна пожежа.

Офіційно наразі влада не коментувала вибухи, пожежу чи роботу ППО в районі Харківської області.

Джерело: Суспільне Харків