Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Харкові пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові пролунало кілька вибухів.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Згодом Суспільне Харків із посиланням на очевидців повідомило, що перед вибухами були помічені ракети з боку російського Бєлгорода.

Зараз дивляться

Наразі невідомо, яка загальна кількість ракет була випущена по Харкову. Але повідомляється про щонайменше п’ять вибухів.

У соцмережах повідомляють, що в одному з районів Харкова після вибухів почалась масштабна пожежа.

Офіційно наразі влада не коментувала вибухи, пожежу чи роботу ППО в районі Харківської області.

Джерело: Суспільне Харків

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка