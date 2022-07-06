У Харкові пролунали вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
У Харкові пролунало кілька вибухів.
Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Згодом Суспільне Харків із посиланням на очевидців повідомило, що перед вибухами були помічені ракети з боку російського Бєлгорода.
Зараз дивляться
Наразі невідомо, яка загальна кількість ракет була випущена по Харкову. Але повідомляється про щонайменше п’ять вибухів.
У соцмережах повідомляють, що в одному з районів Харкова після вибухів почалась масштабна пожежа.
Офіційно наразі влада не коментувала вибухи, пожежу чи роботу ППО в районі Харківської області.
Джерело: Суспільне Харків