Уряд України на конференції у Лугано домовився про залучення $1,9 млрд – Шмигаль

Липень, 06 в 19:52

Україна на Міжнародній конференції в Лугано змогла домовитися про залучення додатково майже $1,9 млрд фінансової допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ці гроші скерують:

$600 млн на фінансову підтримку;

понад $500 млн на розвиток аграрного сектора (зокрема, зберігання, покращення логістики та ліквідність для підприємств);

понад $500 млн для підготовки до опалювального сезону;

майже $250 млн для розвитку проєктів цифрової трансформації України.

Шмигаль зазначив, що під час Міжнародної конференції в Лугано не лише представили драфт Плану відновлення України, а й домовились про залучення додаткової фінансової допомоги.

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– Коаліція захисту, підтримки України – велика та потужна як ніколи. Ніхто не відчуває “втоми від війни”, як про це мріють у Кремлі. Україна переможе, бо з Україною весь світ, – наголосив прем’єр-міністр.

Він подякував урядам Швейцарії, Швеції та Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за фінансову допомогу Україні.