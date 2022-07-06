У середу, 6 липня, у багатьох областях України оголосили штормове попередження.

Зокрема, негода вируватиме у західних, більшості північних та Вінницькій областях. В окремих районах очікується значний дощ, град та шквали 15-20 м/с.

Встановлено перший рівень небезпеки – жовтий.

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– 6-7 липня в Україні, крім більшості західних, Миколаївської, 6 липня і Черкаської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – додали синоптики.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують спекотний липень в Україні.

Середня місячна температура повітря очікується в межах +21 +26, а в Карпатах – до +19. За даними Укргідрометцентру, такі показники на +1,5 +2 перевищують норму.