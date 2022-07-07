Липень, 06 в 23:23

Російські військові намагаються вибити брехню або будь-яку провокативну інформацію про очільників полку Азов, яку перебували на заводі Азовсталь у Маріуполі. Зокрема, йдеться про командира Дениса Прокопенка (позивний Редіс) та його заступника Святослава Паламара, якого знають за позивним Калина.

Про це розповів захисник Маріуполя за позивним Торк, якому вдалося повернутися з російського полону. За його словами, у полоні приходили прокремлівські пропагандисти та представники російських телеканалів, які намагались ставити лише провокативні запитання. Крім того, вони цікавились начальником штабу полку Азов Богданом Кротевичем (позивний Тавр).

– Вони вчепилися у трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину, – розповів Торк.

Зокрема, російські пропагандисти намагались перекрутити все так, неначе українські бійці напали на окупантів. Проте наші захисники відповіли, що були у Маріуполі та захищали свій дім.

Зараз дивляться

П’яні прокремлівські найманці били українських воїнів та примушували їх брехати про очільників полку Азов, які обороняли маріупольський завод.