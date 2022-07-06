Липень, 06 в 13:32

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до президента Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача Збройних сил України та гаранта Конституції з проханням втрутитися у ситуацію з затвердженням Генштабом порядку надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі області, в якій вони зареєстровані.

Він наголосив, що цей документ порушує права громадян України і відзначив кілька проблемних моментів.

– Викликає занепокоєння відсутність у наказі чіткої регламентації щодо меж регіону, для виїзду за межі якого потрібен такий дозвіл, та мети такого виїзду. Не передбачені наказом і екстрені випадки, коли виїзд для військовозобов’язаного є нагальним і з ним не можна зволікати (смерть чи хвороба рідних, термінові відрядження по роботі тощо), – пояснив омбудсмен.

На його думку, таке рішення призведе також до величезних черг біля ТЦК та СП, оскільки ті не спроможні будуть опрацьовувати звернення усіх охочих отримати відповідні дозволи.

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– Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважаю, що під час опрацювання наказу недотримано однієї зі складових принципу верховенства права – принципу правової визначеності, який гарантує забезпечення легкості з’ясування змісту права і можливість скористатися цим правом у разі необхідності, – наголосив Лубінець.

Саме тому, за його словами, існує реальна загроза дотриманню конституційних прав і свобод громадян, зокрема на свободу переміщення і на працю, та як наслідок – “достатній рівень життя як безпосередньо військовозобов’язаних, так і членів їхніх сімей, а також містить певні корупційні ризики, що є неприйнятним”.

Напередодні у Генштабі заявили, що під час війни призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорить на нараді рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.