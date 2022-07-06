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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський наказав скасувати обмеження пересування військовозобов’язаних в Україні – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У середу, 6 липня, президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному скасувати необхідність отримання військовозобов’язаними дозволів для переміщення між областями України.

Про це із посиланням на джерела в Офісі президента України пише УП.

Як зазначається, на засіданні з військовими Зеленський заслухав доповідь Залужного щодо необхідності для військовозобов’язаних отримувати дозволи на те, щоб залишати межі місць проживання в рамках областей.

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Зеленський звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики у цьому питанні є Міністерство оборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може лише уряд своїми актами.

Президент доручив скасувати ухвалений Генштабом ЗСУ порядок для того, щоб його змогли доопрацювати зі збереженням обороноздатності країни.

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Джерело: Українська правда
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