Липень, 07 в 20:39

Кабінет міністрів України виключив санітарно-гігієнічні товари із безкоштовних наборів, які держава надає мешканцям територіальних громад у регіонах, де тривають активні бойові дії.

Про це свідчить постанова Кабміну № 752 від 1 липня, оприлюднена на офіційному сайті уряду.

Міністри, зокрема, внесли зміни в урядову постанову № 328 від 20 березня. Цим документом визначається перелік продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів, які держава безкоштовно надає мешканцям прифронтових населених пунктів в умовах воєнного стану.

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Тепер Кабмін прибрав згадку про санітарно-гігієнічні товари зі своєї березневої постанови. Йдеться про такі товари, як мило, мийні засоби для прання та миття посуду, шампунь, зубна паста, зубна щітка, санітарно-гігієнічні вироби з паперу, одноразові станки для гоління, гігієнічні прокладки для жінок.

Наприкінці березня прем’єр Денис Шмигаль звітував, що “до продуктів харчування, які держава безкоштовно направляє громадянам у прифронтові міста, додали 10 санітарно-гігієнічних товарів першої необхідності”. Чому уряд тепер вирішив їх прибрати зі списку – наразі невідомо.

Водночас уряд розширив перелік продовольчих товарів, які отримують мешканці регіонів, де тривають бої. Так, категорія “крупи, рис” розширена “пластівцями”.

Крім того, Кабмін дозволив за потреби розподіляти залишки товарів між обласними, Київською міською військовими адміністраціями.

Як відомо, уряд у березні вирішив до кінця воєнного стану безкоштовно забезпечувати наборами продовольчих товарів громадян у регіонах, де досі тривають активні бої.

До наборів, зокрема, входять крупи, борошно, макаронні вироби, соняшникова олія, консерви, цукор, молоко пастеризоване, хлібобулочні та кондитерські вироби, чай, кава.

Джерело: Денис Шмигаль