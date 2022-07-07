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Факти / Україна / Суспільство

Допомога від фонду Щаслива дитина: хто та як може отримати

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Діти та війна в Україні
Фото: Getty Images

Українці, які постраждали від повномасштабної війни, зможуть отримати допомогу від благодійного фонду Щаслива дитина.

Що передбачає допомога та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Хто може отримати допомогу

Благодійний фонд Щаслива дитина допомагає українським родинам, які до 24 лютого  проживали чи проживають і зараз у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

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Крім того, допомога надається лише певним категоріям людей:

  • багатодітним сім’ям;
  • одиноким матерям чи татусям;
  • родинам, у яких батьки чи діти мають інвалідність;
  • ВПО з дітьми, які отримали статус переміщеної особи після 24 лютого;
  • родинам усиновлювачів, опікунів, дитячим будинкам сімейного типу.

Яка допомога передбачена

Благодійний фонд надає як фінансову, так і гуманітарну допомогу. Ви можете отримати щось одне з перерахованого:

  • фінансову допомогу (1500-4000 грн на родину);
  • продукти харчування;
  • речі першої необхідності;
  • речі для дітей – підгузки, дитяче харчування тощо;
  • лікування дітей;
  • допомогу з евакуацією.

Тобто, під час оформлення заявки про надання допомоги, ви маєте вказати, чого саме потребуєте найбільше.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу від фонду Щаслива дитина, вам необхідно заповнити онлайн-заявку.

Дайте відповідь на усі запитання та вкажіть необхідну інформацію.

Як зазначається на сайті фонду, термін розгляду заявки п’ять-сім робочих днів.

– У зв’язку з тим, що ми отримуємо сотні заявок, ми зв’яжемося з вами лише у тому випадку, коли ми можем допомогти, – йдеться на сайті фонду Щаслива дитина.

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