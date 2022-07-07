Липень, 07 в 19:30

Українці, які постраждали від повномасштабної війни, зможуть отримати допомогу від благодійного фонду Щаслива дитина.

Що передбачає допомога та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Хто може отримати допомогу

Благодійний фонд Щаслива дитина допомагає українським родинам, які до 24 лютого проживали чи проживають і зараз у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

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Крім того, допомога надається лише певним категоріям людей:

багатодітним сім’ям;

одиноким матерям чи татусям;

родинам, у яких батьки чи діти мають інвалідність;

ВПО з дітьми, які отримали статус переміщеної особи після 24 лютого;

родинам усиновлювачів, опікунів, дитячим будинкам сімейного типу.

Яка допомога передбачена

Благодійний фонд надає як фінансову, так і гуманітарну допомогу. Ви можете отримати щось одне з перерахованого:

фінансову допомогу (1500-4000 грн на родину);

продукти харчування;

речі першої необхідності;

речі для дітей – підгузки, дитяче харчування тощо;

лікування дітей;

допомогу з евакуацією.

Тобто, під час оформлення заявки про надання допомоги, ви маєте вказати, чого саме потребуєте найбільше.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу від фонду Щаслива дитина, вам необхідно заповнити онлайн-заявку.

Дайте відповідь на усі запитання та вкажіть необхідну інформацію.

Як зазначається на сайті фонду, термін розгляду заявки п’ять-сім робочих днів.

– У зв’язку з тим, що ми отримуємо сотні заявок, ми зв’яжемося з вами лише у тому випадку, коли ми можем допомогти, – йдеться на сайті фонду Щаслива дитина.