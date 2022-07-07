Допомога від фонду Щаслива дитина: хто та як може отримати
Українці, які постраждали від повномасштабної війни, зможуть отримати допомогу від благодійного фонду Щаслива дитина.
Що передбачає допомога та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.
Хто може отримати допомогу
Благодійний фонд Щаслива дитина допомагає українським родинам, які до 24 лютого проживали чи проживають і зараз у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
Крім того, допомога надається лише певним категоріям людей:
- багатодітним сім’ям;
- одиноким матерям чи татусям;
- родинам, у яких батьки чи діти мають інвалідність;
- ВПО з дітьми, які отримали статус переміщеної особи після 24 лютого;
- родинам усиновлювачів, опікунів, дитячим будинкам сімейного типу.
Яка допомога передбачена
Благодійний фонд надає як фінансову, так і гуманітарну допомогу. Ви можете отримати щось одне з перерахованого:
- фінансову допомогу (1500-4000 грн на родину);
- продукти харчування;
- речі першої необхідності;
- речі для дітей – підгузки, дитяче харчування тощо;
- лікування дітей;
- допомогу з евакуацією.
Тобто, під час оформлення заявки про надання допомоги, ви маєте вказати, чого саме потребуєте найбільше.
Як отримати допомогу
Щоб отримати допомогу від фонду Щаслива дитина, вам необхідно заповнити онлайн-заявку.
Дайте відповідь на усі запитання та вкажіть необхідну інформацію.
Як зазначається на сайті фонду, термін розгляду заявки п’ять-сім робочих днів.
– У зв’язку з тим, що ми отримуємо сотні заявок, ми зв’яжемося з вами лише у тому випадку, коли ми можем допомогти, – йдеться на сайті фонду Щаслива дитина.