Споживачів перевели у травні: жителі кількох міст мають платити за газ новому постачальнику

Липень, 07 в 12:50

Починаючи з травня, кияни, черкащани та жителі ще кількох інших міст України мають платити новому постачальнику газу – Нафтогазу України. Адже зміна постачальника відбулася, так би мовити, “заднім числом” – саме з 1 числа.

Як повідомила газопостачальна компанія Нафтогаз України, відповідне рішення ухвалив Оператор ГТС України.

Це стосується 1,3 млн колишніх клієнтів ДП КиївГазЕнерджи, ТОВ Лубнигаз-Трейдинг, ТОВ Газ Ресурс Компані, ТОВ Тернопільміськгаз, ТОВ Уманьгаз Збут і ТОВ Черкасигаз Збут.

У червні цих споживачів перевели до постачальника останньої надії (ПОН). Цю функцію виконує газопостачальна компанія Нафтогаз України.

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Тож саме з травня 1,3 млн споживачів мали сплачувати за газ уже новому постачальнику – Нафтогазу.

– Ми розуміємо, що клієнти цих компаній проводили розрахунок за попередній період з вищезгаданими компаніями, проте з огляду на рішення ОГТСУ постачання газу за травень та червень 2022 року здійснював Нафтогаз, – наголошують у компанії.

Нафтогаз також додає, що передбачити свою нездатність продовжувати постачання природного газу, і завчасно (не пізніше, ніж через три робочі дні після дня, коли стало відомо про відповідні обставини) повідомити про це всіх своїх споживачів мали саме попередні газзбути.

– Усі клієнти можуть отримати роз’яснення щодо ситуації, яка склалася, у попередньої газопостачальної компанії, – додали в Нафтогазі.

Нагадаємо, раніше до постачальника останньої надії також потрапили 8,8 млн домогосподарств у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Згодом їх автоматично підключили до реєстру газопостачальної компанії Нафтогаз України з ціною 7,96 грн/куб. м.

Утім, багато споживачів скаржилися, що вже заплатили за газ за травень попереднім газзбутам. Ті все одно прислали платіжки, хоча газ у травні постачав саме Нафтогаз.

Раніше Факти ICTV пояснювали, чому українці автоматично змінили постачальника газу, а також, як повернути переплату, якщо ви вже сплатили за травень попередньому постачальнику.

Джерело: Нафтогаз України