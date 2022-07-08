Бийте їх з натхненням: українці вітають Залужного з днем народження

Липень, 08 в 14:59

Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному 8 липня виповнюється 49 років.

Залужний є представником вищого офіцерського складу, що здобували освіту не у радянських військових вишах, а в незалежній Україні. Він закінчив Одеське вище об’єднане командне училище і служив у ЗСУ на різних посадах – від командира взводу до командира батальйону.

Керівник ЗСУ успішно спілкується з західними партнерами, береже солдат та використовує сучасні методи війни проти прорадянських армії країни-агресора. Зараз дивляться За версією журналу Time, Залужний увійшов по списку 100 найвпливовіших людей світу у 2022 році.

У соціальних мережах українці вітають головнокомандувача із днем народження.

Український військовий та письменник Валерій Маркус зазначив, що для нього “велика честь і вдача служити під вашим командуванням в такі непрості для України часи.

Телеведуча Яніна Соколова написала, що Залужний – єдиний, хто зміг об‘єднати людей.

Музикант та художник Юрій Журавель прикріпив до посту карикатуру та закликав “завалити головнокомандувача ЗСУ побажаннями”.

Художник Нікіта Тітов написав Дякую та прикріпив свою графіку.

А хто не знає, скільки рочків нашому воєводі – може порахувати свічки на тортику 😉 Ї*аште їх, пане Залужний! #СлаваЗСУ #Залужний #ЗСУ pic.twitter.com/k53ZdT7VH6 — Твій Бандерокіт (@tviy_banderokit) July 8, 2022

Мертвий москаль нам дуже нужний!

З днем Народження пане Залужний! — Твій Джавелін (@dobermanko_) July 8, 2022

День народження в Залужного. Бажаємо їбашити їх з натхненням і задоволенням. Не празднуєм#залужний #минепразднували pic.twitter.com/9UQgS7Ynt7 — Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) July 8, 2022

А ще раніше про Валерія Залужного написали пісню Залужний мутить двіж.

За місяці повномасштабної війни з’явилося також чимало мемів, в яких фігурував Залужний.

Фото: Валерій Залужний