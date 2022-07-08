Бийте їх з натхненням: українці вітають Залужного з днем народження
Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному 8 липня виповнюється 49 років.
Залужний є представником вищого офіцерського складу, що здобували освіту не у радянських військових вишах, а в незалежній Україні. Він закінчив Одеське вище об’єднане командне училище і служив у ЗСУ на різних посадах – від командира взводу до командира батальйону.
Керівник ЗСУ успішно спілкується з західними партнерами, береже солдат та використовує сучасні методи війни проти прорадянських армії країни-агресора.
За версією журналу Time, Залужний увійшов по списку 100 найвпливовіших людей світу у 2022 році.
У соціальних мережах українці вітають головнокомандувача із днем народження.
Український військовий та письменник Валерій Маркус зазначив, що для нього “велика честь і вдача служити під вашим командуванням в такі непрості для України часи.
Телеведуча Яніна Соколова написала, що Залужний – єдиний, хто зміг об‘єднати людей.
Музикант та художник Юрій Журавель прикріпив до посту карикатуру та закликав “завалити головнокомандувача ЗСУ побажаннями”.
Художник Нікіта Тітов написав Дякую та прикріпив свою графіку.
А хто не знає, скільки рочків нашому воєводі – може порахувати свічки на тортику 😉
Ї*аште їх, пане Залужний! #СлаваЗСУ #Залужний #ЗСУ pic.twitter.com/k53ZdT7VH6
— Твій Бандерокіт (@tviy_banderokit) July 8, 2022
Мертвий москаль нам дуже нужний!
З днем Народження пане Залужний!
— Твій Джавелін (@dobermanko_) July 8, 2022
З Днем народження, пане генерал! Долгая літа! #Залужний pic.twitter.com/EqjfdeSTIg
— IrisFlo (@KonkordiyaGrey) July 8, 2022
День народження в Залужного. Бажаємо їбашити їх з натхненням і задоволенням. Не празднуєм#залужний #минепразднували pic.twitter.com/9UQgS7Ynt7
— Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) July 8, 2022
З Днем Народження, пане Залужний Робіть свою справу, приведіть Україну до перемоги! Ми з Вами ️#Залужний #Ukrainian #UkraineWillWin pic.twitter.com/LtWj0lTDvt
— Lina_Malina (@linamalina7788) July 8, 2022
А ще раніше про Валерія Залужного написали пісню Залужний мутить двіж.
За місяці повномасштабної війни з’явилося також чимало мемів, в яких фігурував Залужний.
Фото: Валерій Залужний