Липень, 08 в 13:23

Родини, які втратили рідних під час ворожого обстрілу ТЦ Амстор у Кременчуці, зможуть отримати матеріальну допомогу від Червоного Хреста.

Яка допомога передбачається та хто отримає – дізнавалися Факти ICTV.

Допомога від Червоного Хреста: як отримати

Голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що Червоний Хрест має наміри надати матеріальну допомогу сім’ям, рідні яких загинули 27 червня у Кременчуці.

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Місцева влада підготує точні списки загиблих під час ракетного обстрілу торговельного центру.

Коли списки будуть сформовані, їх потрібно узгодити зі слідчими органами, оскільки слідство досі триває.

Після цього списки усіх загиблих будуть передані представникам Червоного Хреста.

Після опрацювання даних, родини загиблих отримають матеріальну допомогу.

Про яку допомогу йдеться

Червоний Хрест планує виділити по 10 тис. грн на кожну сім’ю.

Матеріальна допомога від Червоного Хреста виплачуватиметься незалежно від державної та місцевої допомоги.