Липень, 08 в 23:35

Російський загарбник пригнав українським захисникам власний танк і здався в полон.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live. За його словами, за зданий танк окупантові виплатили обіцяні $10 тис.

– Навіть танк пригнали один. Хоробрий механік-водій отримав $10 тис. Один солдат викрав. Це єдиний відомий мені випадок. В полон здався, – зазначив Арестович.

Також він ствердно відповів на уточнювальне запитання Марка Фейгіна про те, чи дійсно окупанту виплатили $10 тис.

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Нагадаємо, що Арестович розповів й про те, як ЗСУ відбили наступ противника під Слов’янськом на Донеччині. Вони знищили танкову роту і понад 200 окупантів.

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