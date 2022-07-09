Отримав $10 тис. і здався у полон: Арестович розповів, як окупант пригнав ЗСУ танк
Російський загарбник пригнав українським захисникам власний танк і здався в полон.
Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live. За його словами, за зданий танк окупантові виплатили обіцяні $10 тис.
– Навіть танк пригнали один. Хоробрий механік-водій отримав $10 тис. Один солдат викрав. Це єдиний відомий мені випадок. В полон здався, – зазначив Арестович.
Також він ствердно відповів на уточнювальне запитання Марка Фейгіна про те, чи дійсно окупанту виплатили $10 тис.
Нагадаємо, що Арестович розповів й про те, як ЗСУ відбили наступ противника під Слов’янськом на Донеччині. Вони знищили танкову роту і понад 200 окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.