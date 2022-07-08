Переселенці мають рівні права на отримання медичної допомоги в державних та комунальних закладах та влаштування дітей у навчальні заклади за кошти державного бюджету.

Після закінчення воєнного стану діти-ВПО отримуватимуть безкоштовне харчування.

Також ВПО мають право отримувати матеріальне забезпечення, страхові виплати та соціальні послуги. Переселенці також можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Уряд спростив процедуру реєстрації для ВПО про призначення допомоги по безробіттю. Тепер це можна робити не лише через центри зайнятості, а й за допомогою електронного звернення.

Якщо ВПО не мають документів для надання статусу безробітного, вони просто подають до центру зайнятості заяву про припинення трудових відносин, складену особисто. Єдине – така заява має бути нотаріально засвідчена.

Також законодавством передбачені виплати для безробітних ВПО, які не залежать від додаткової допомоги.

Якщо в особи строковий стаж був менше шести місяців, така допомога здійснюється у розмірі 650 грн, а якщо більше шести – 1 800 грн.

Максимальний розмір по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. Це трохи більше, ніж 9 тис. грн.

До основних пільг для ВПО можна віднести:

спрощена процедура для припинення ФОП – здійснюється лише за заявою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури);

спрощена процедура для реєстрації ВПО як юридичної особи або як фізичної особи-підприємця;

право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації , на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання;

, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання; програми з пільговим кредитуванням для будівництва чи придбання житла.

Також варто зазначити, що для ВПО-підприємців діють особливості щодо нарахування та сплати ЄСП.

Тобто на період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його закінчення, штрафні санкції, визначені законом про збір ЄСП, не застосовуються.

Також відбулись зміни, які стосуються плати за землю, екологічного податку, податку на нерухомість, де на період воєнного стану такі нарахування не здійснюються.

Знижки та ваучери для ВПО

Українці, які зареєструвались як ВПО у Вишгородській та Броварській територіальній громаді Київської області, зможуть отримати ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності в мережі супермаркетів Сільпо.

Ця програма здійснюється у Товаристві Червоного Хреста України за підтримки Австрійського Червоного Хреста в рамках проєкту PASS Надання доступу до базових гуманітарних послуг та підтримка стійких рішень у сфері охорони здоров’я.

Ваучерна програма надаватиме ВПО по 2 200 грн на одну особу протягом трьох місяців.

Видача відбуватиметься одноразово, тобто переселенці отримають 6 600 грн одним платежем. Проте отримати ваучери зможуть не всі ВПО, а лише певні категорії:

люди старші 70 років;

особи з інвалідністю першої та другої групи;

багатодітні сім’ї (троє і більше дітей віком до 18 років).

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися за номерами телефонів:

Бровари: 955 852 318 ; 962 380 010 (з 10.00 до 16.00);

; (з 10.00 до 16.00); Вишгород: 955 852 335; 960 559 050 (з 10.00 до 16.00).

Після реєстрації потрібно надати документи за адресами:

Бровари: бульвар Незалежності, 8Б;

Вишгород: вул. Шолуденка, 8.

Документи, які знадобляться:

паспорт;

картка платника податків;

довідка ВПО;

документ, який підтверджує соціальний статус (для багатодітних сімей);

свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей);

пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності (для осіб з інвалідністю) та людей похилого віку.

Реєстрація на отримання ваучерів розпочнеться 11 липня.

Не варто забувати, що переселенці можуть отримувати державні виплати ВПО у розмірі 2 тис. та 3 тис. грн, а також допомогу від міжнародних організацій.