Російські загарбники обговорюють із дружинами, як втекти з війни

Липень, 08 в 19:39

В черговій перехопленій українською розвідкою розмові російський окупант обговорює з подругою намагання дружин військових танкової бригади РФ, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому.

— Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто, навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що “спецоперація”, а ця “спецоперація” перетворилась на війну.

Окупант каже, що дружини нічого не зможуть зробити, щоб повернути своїх чоловіків.

— Що, до Путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже).

Подруга російського загарбника мріє, щоб його відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає:

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— Я б зробив так, щоб потім не повернутися.

В іншому перехопленні дружина бойовика з “ДНР” закликає свого чоловіка втекти з війни, щоб залишитись живим. Вона розповідає йому, що зі слів військового комісара, його мобілізували незаконно. А також радить втекти до Росії, а для цього – дати хабар на кордоні.