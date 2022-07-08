Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Російські загарбники обговорюють із дружинами, як втекти з війни

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські окупанти
Фото: Getty Images

В черговій перехопленій українською розвідкою розмові російський окупант обговорює з подругою намагання дружин військових танкової бригади РФ, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому.

— Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто, навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що “спецоперація”, а ця “спецоперація” перетворилась на війну.

Окупант каже, що дружини нічого не зможуть зробити, щоб повернути своїх чоловіків.

— Що, до Путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже).

Подруга російського загарбника мріє, щоб його відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає:

Зараз дивляться

— Я б зробив так, щоб потім не повернутися.

В іншому перехопленні дружина бойовика з “ДНР” закликає свого чоловіка втекти з війни, щоб залишитись живим. Вона розповідає йому, що зі слів військового комісара, його мобілізували незаконно. А також радить втекти до Росії, а для цього – дати хабар на кордоні.

Джерело: ГУР
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка