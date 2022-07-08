Липень, 08 в 11:27

З початком повномасштабної війни мільйони українців стали вимушено переміщеними особами.

Більшість біженців оформили статус внутрішньо переміщеної особи, проте гарантовані державні кошти досі не отримали.

Коли приходять гроші для ВПО та які причини затримок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Процедура перерахування коштів

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Перед тим як кошти надійдуть на вашу картку, здійснюється три процеси:

подача заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;

– ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП; формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;

– за це відповідає Мінсоцполітики; виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Тобто, від вашого банку мало що залежить. Як тільки Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки відповідно перераховують своїм клієнтам ВПО.

Причини затримки виплат

Передусім на це впливає велика кількість заявок на отримання допомоги. Майже пів мільйона українців подали заявку на соціальні виплати через Дію.

Велика їх частина наразі доопрацьовується, відповідно, це займає певний час.

Проте гроші можуть вам не прийти взагалі. Перш за все, через неправильне заповнення заявки або невірно вказані дані.

Якщо на етапі перевірки заявки виникне ця проблема, гроші вам можуть не зарахувати.

Проте Кабмін дозволив ВПО коригувати заявки на отримання державної допомоги, якщо в процесі подання заявки ви припустилися помилки. Раніше такої можливості не було.

До речі, ви також можете отримати паперовий варіант довідки про взяття на облік ВПО, якщо реєструвались через додаток Дія.

Тому вам потрібно ретельно перевірити правильність заповнення заявки та переглянути усі дані. Якщо знайшли помилку – виправіть та чекайте на найближче зарахування виплат.