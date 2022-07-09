Липень, 09 в 14:00

Невизначеність, безгрошів’я, відсутність житла – це ще не все, з чим стикається українська жінка, що виїхала за кордон з дітьми через війну. Киянці Руслані за два місяці перебування в Італії “пощастило” кілька разів – вистачить на сценарій для серіалу.

Що довелося пережити їй з дочкою Руслана Фадєєнко розповіла Фактам ICTV.

– Я не хотіла їхати, але чоловік наполягав. У нас дочка, на той момент їй було 11 років, – розповіла Руслана. – Він хотів, щоб ми були в безпеці.

З Києва Руслана і Кіра виїхали евакуаційним потягом і дісталися до Чопа. Там їх чотири години протримали на переході.

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– Весь час ми стояли. Людей було багато, як оселедців у діжці, – розказала жінка. – Та нарешті ми перетнули кордон. На угорському боці чекали знайомі, які відвезли нас в італійське місто Лотано. Там ми перепочили три дні і рушили далі. До Барбети. Італійська сім’я Марчизо прийняла нас дуже добре.

Їм дали кімнату з окремим виходом, всіляко підтримували. Аж тут сталося непередбачуване: Руслана і Кіра захворіли на Covid-19. Вочевидь, коли чекали переходу через кордон, коли люди не думали про відстань, маски, вони й підхопили вірус.

Руслана переживала, що хворіють на небезпечну хворобу у домі, де є онкохвора жінка похилого віку, яку саме готували до операції. Та італійці заспокоювали і допомагали: ліками, приносили їжу.

Барбета – це дуже маленьке містечко, там немає ані мовних курсів, ані роботи, тому Руслана та її чоловік Денис, що залишився в Києві та весь час був на зв’язку з волонтерами, вирішили переїхати в інше місце.

Через волонтерів знайшовся чоловік, який хотів прийняти до себе українську сім’ю. Він написав, що живе в Монсо, має дружину та маленьку дитину. Приїжджав до Барбети познайомитися. Все було начебто добре.

– А коли він перевіз нас до себе у будинок, ми зрозуміли, що перед нами щонайменше брехун. Ніякої жінки не було. Перша ніч в його домі була жахливою, він вимагав інтимної близькості, – згадує Руслана. – Я боялася і за себе, і за доньку. Подзвонила волонтерці. Нас пообіцяли забрати.

Той чоловік заспокоївся, бо боявся відповідальності перед законом, але впродовж наступного дня ходив чорніший за хмару і кидав на нас погляди-блискавки.

Руслану перевезли до місця, де біженці чекали на розселення. Умови там були не найкращі. Волонтери допомагали, чим могли. Серед них були й італійці, і українці, що живуть в Італії давно.

Українка Надя приходила на допомогу по першому ж слову, та до себе Руслану взяти не могла, бо вони з чоловіком уже прийняли дві українські родини.

Денис, перебуваючи у Києві, весь цей час був на зв’язку з волонтерами.

– Раптом в Мілані знайшлася одна аристократка, що виявила готовність надати кімнату в центрі міста. Здавалося б, все владнається. Та виявилося, що так вона хотіла отримати домогосподарку, – розказав Денис.

Пошуки житла продовжувалися.

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І тут з’явився Джованні. Він щиро співчував українським родинам, всіляко намагався допомогти. Теж шукав житло, бавився з дітьми.

– Кіру він почав вчити грати у волейбол. Та через деякий час донька поскаржилася, що він приставучий, торкається її руками, може навіть поцілувати у щоку, – розповіла Руслана. – Я тоді була зайнята виживанням, пошуками житла і списала це на італійський темперамент.

Та інші мами теж запримітили, що Джованні не тільки торкається дітей, але й фотографує їх без дозволу батьків, що заборонено законом.

Про це розказали волонтерці Тетяні. Вона розпитала у своїх колег та пішла до поліції. Виявилося, що Джованні – серійний педофіл. Вже двічі він був засуджений за розпусту дітей та розповсюдження дитячої порнографії.

– Ми всі були шоковані, вся Італія шокована, – сказала Тетяна. – Він представлявся працівником цивільного захисту. Та коли я запитала у своїх знайомих, чи вони працюють з ним, то виявилося, що ніхто його не знає.

На сторінці у соцмережах Джованні знайшли багато фото українських дітей, що зроблені без відома батьків. Руслана побачила купу своїх і Кіриних фото також. Їх долучили до справи.

– Одним із запитань поліції було, невже ви не бачили ставлення цього чоловіка до вашої доньки? – сказала Руслана. – Та я була в такому стані, що будь-яке доброзичливе ставлення сприймала нормально, адже багато людей хотіли допомогти нам.

Як так сталося, що серійний педофіл став волонтером?

Можливо, спочатку ним керувало почуття любові до ближнього, і він щиро вирішив допомагати людям, які залишилися без даху над головою, в чужій країні.

А можливо, ймовірно, що саме так і було, він скористався тим, що до Італії приїжджають саме жінки та діти. Мови, законів не знають. У розпачі приймають будь-яку допомогу, серед них легко знайти бажану здобич.

– З Джованні я познайомилася у WhatsApp, – розповіла волонтерка Іларія. – Він казав, що працював в цивільному захисті, потім в Червоному Хресті та українській асоціації. Але це не було правдою. Він вступив у наш чат, щоб допомагати шукати житло. Ми прийняли, тому що за такого напливу біженців раділи всім, хто хотів допомогти. За останні тижні він допоміг трьом сім’ям.

Та, за словами Іларії, він пропустив три важливі кроки під час допомоги цим сім’ям: відвів українців до італійських сімей та нікому нічого не повідомив. Потім сам контролював їх. І третє, робив фото дітей і викладав у загальний доступ. В Італії таке заборонено.

– Після цього його вигнали з груп волонтерів. Одна волонтерка бачила, як Джованні брав на руки дітей, і подала заяву в поліцію, – розказала Іларія. – Виявилося, що він вже був ув’язнений за розпусну поведінку щодо дітей. Потім його випустили. У 2018 році хвороба знову загострилася.

Джованні вигадував різні способи, щоб наблизитися до дітей.

– Він в мережі представлявся жінкою і шукав роботу няні. Коли дзвонили, то казав, що ця жінка вже знайшла місце, а він може. Одна сім’я його запросила. Якось батьки зайшли додому: дитина сиділа на руках, а Джованні робив неоднозначні дії. Його відразу відвезли в поліцію. Зараз він під слідством, в ізоляції.

Та це ще не всі пригоди нашої героїні. Далі іще одна італійська сім’я виявила бажання прихистити Руслану з Кірою.

– Волонтери знайшли житло в Мілані, – розказав Денис. – Але вже через кілька тижнів жінка почала ревнувати свого чоловіка до Руслани, а той ще й підігрівав її злість. Тобто виявилося, щоб пограти на почуттях своєї дружини, чоловік вирішив оселити в них удома українку.

Дружина вирішила помститися чи то чоловікові, чи то Руслані і через свою подругу-волонтерку Сильвію почала розповсюджувати брудні чутки про Руслану серед батьків учнів школи, куди пішла вчитися Кіра.

– Всі, хто спілкувався з Русланою, були здивовані та обурені такими діями Сильвії, – повідомив Денис. – І батьки вирішили допомогти моїм дівчатам. Зараз у них все владналося. Житло є, Руслана вчить мову, і я можу спати ночами, а не сидіти у соцмережах, вишукуючи інформацію.

Ось така історія. Руслана і Денис звертаються до всіх українців, що виїхали за кордон: будьте пильними, не соромтеся просити документи у волонтерів. Приватні чи державні волонтери повинні їх показати. Самі ж нікому свої документи не віддавайте, крім поліції. Дивіться за дітьми. Не дозволяйте, щоб чужі люди торкалися їх, фотографували тощо. За допомогою звертайтеся до будь-якої людини у формі.

Та більшість італійських волонтерів дійсно щиро допомагають українцям.

Даніель і Стефано їздять в Україну, доставляючи гуманітарні вантажі. Причому вони обирають найскладніші місця: маленькі містечка Київської, Одеської, Харківської областей. Допомагають виїжджати людям із зони бойових дій.

– Це абсолютно безглузда війна. Тому, що зробив Путін, немає виправдання, – сказав Даніель. – Це нас шокувало, тому ми вирішили допомагати тим, хто потребує нашої допомоги.

Хлопці вивозять в Італію жінок з дітьми, тварин і надалі будуть це робити.

– Насамперед хочу сказати, що перемога буде за Україною, – сказала українка Надія, що живе в Італії. – Це найголовніше, що всі ми маємо знати. Ми повинні думати тільки позитивно. Українці повинні триматися гурту. Шукати друзів, позитиву. Не звертати уваги на дрібнички, які вводять у депресію.

Тільки так ми допоможемо один одному і переможемо ворога.

Фото надане Русланою Фадєєнко