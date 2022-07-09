Липень, 09 в 20:29

Система Firms NASA, яка займається моніторингом пожеж, зафіксувала найгарячіші точки фронту в Україні.

Зокрема, на сайті Firms можна побачити, що основні осередки війни зосереджені на сході – у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, а також на півдні – Миколаївщини та Херсонщини.

Внаслідок постійних осбтрілів російськими окупантами вся лінія фронту охоплена пожежами.

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Зазначимо, що російські війська намагаються просуватися на сході України, проте ЗСУ гідно тримають оборону та відбивають штурми противника.

Зокрема, сьогодні, українські захисники відбили ворога на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Золотарівка – Верхньокам’янське.

Штурмовими діями ворожі війська намагалися просунутись й у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, проте їм нічого не вдалося. Ще одну атаку противника ЗСУ відбили на Слов’янському напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Firms NASA