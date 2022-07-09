Липень, 09 в 13:49

Звільнена з полону парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) 8 липня прийняла таїнство хрещення.

Про це повідомляє пресцентр ПЦУ.

Тайру хрестив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Під час проповіді отець Сергій наголосив, що Господь завжди поруч із людьми, і ми лише маємо самі до нього прийти.

– А тиша обов‘язково настане з нашою перемогою! Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають йому своє серце, – зауважили в ПЦУ.

Нагадаємо, Юлію Паєвську звільнили з російського полону 17 червня. Окупанти тримали її в жахливих умовах та погрожували вбити.

Раніше Паєвська розповіла про найважче, що їй довелося пережити у російському полоні.

Фото: Юлія Паєвська