Звільнена з полону парамедикиня Тайра прийняла хрещення
Звільнена з полону парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) 8 липня прийняла таїнство хрещення.
Про це повідомляє пресцентр ПЦУ.
Тайру хрестив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Під час проповіді отець Сергій наголосив, що Господь завжди поруч із людьми, і ми лише маємо самі до нього прийти.
– А тиша обов‘язково настане з нашою перемогою! Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають йому своє серце, – зауважили в ПЦУ.
Нагадаємо, Юлію Паєвську звільнили з російського полону 17 червня. Окупанти тримали її в жахливих умовах та погрожували вбити.
Раніше Паєвська розповіла про найважче, що їй довелося пережити у російському полоні.
Фото: Юлія Паєвська