Будівництво і IT-технології: які професії стануть популярними після війни

Липень, 10 в 20:08

Ринок праці зараз переживає сильну кризу, оскільки багато людей втратили роботу через війну. Експерт з ринку праці Юлія Веселовська пояснила, які сфери потребують кваліфікованих фахівців та куди краще вступати абітурієнтам, щоб у майбутньому мати стабільну роботу навіть під час тимчасових криз.

– Ті, хто підуть навчатися в IT-сфері та опановувати професії будівельної сфери, – вгадали. Але у нас є великий розрив між тим, що популярне для людей та тим, що потребує ринок. Я б рекомендувала вступникам, які обиратимуть професію, постійно тримати руку на пульсі, вивчати інформацію по тій сфері, куди вони планують вступати. Це потрібно, щоб розуміти, в якому напрямку розвиватиметься ця сфера. Зараз все швидко змінюється. Йти на стажування після першого чи другого року навчання, тоді вони зможуть краще інтегруватися в нову професійну реальність.

Зокрема, у майбутньому без роботи точно не залишаться IT-фахівці, будівельники, інженери, медики та люди, які працюють в оборонній сфері.

Зараз дивляться

– Наприклад, в IT-сфері, де з 1-2 курсу йдуть на стажування, тому що те, що викладають у ВНЗ, не завжди збігається з тим, що вже є та практикується на ринку. Тому реальні знання та досвід вони вже отримують на своєму робочому місці. Ще раз повторюсь: ті, хто оберуть IT-сферу, медицину, оборонний сектор, підуть на інженерів, у будівництво, вгадають та зможуть пристосуватися.

Веселовська не радить обирати фінансову, банківську, юридичну, готельно-ресторанну справу та туристичну сферу, оскільки вони першими відчувають наслідки будь-якої тимчасової кризи.