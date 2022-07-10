Впритул підігнали танк: окупанти хочуть приховати розстріл 56 літніх людей у Кремінній
Окупанти у березні із танку впритул обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній на Луганщині. Там перебувало 56 людей, а тепер ворог намагається приховати правду.
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Того дня окупанти просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали обстріл, доки не вбили усіх. Підійти до місця трагедії не було можливо, бо територію оточили окупанти.
Крім того, російські військові ані до розстрілу, ані після не дозволили провести евакуацію.
В ОВА розповіли, що днями в окупованому Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку.
– Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду… Але жителі Кремінної – і переселенці, і ті хто залишається в окупації – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей. 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці, – розповіли в ОВА.
Тепер росіяни намагаються у всьому звинуватити ЗСУ, начебто це українські військові використовували стареньких як живий щит. Але ж про жертви з боку наших бійців окупанти не повідомляють, бо їх там не було, наголошують у Луганській ОВА.
Джерело: Луганська ОВА
Фото: Луганська ОВА