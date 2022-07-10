Липень, 10 в 12:04

Окупанти у березні із танку впритул обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній на Луганщині. Там перебувало 56 людей, а тепер ворог намагається приховати правду.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Того дня окупанти просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали обстріл, доки не вбили усіх. Підійти до місця трагедії не було можливо, бо територію оточили окупанти.

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Крім того, російські військові ані до розстрілу, ані після не дозволили провести евакуацію.

В ОВА розповіли, що днями в окупованому Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку.

– Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду… Але жителі Кремінної – і переселенці, і ті хто залишається в окупації – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей. 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці, – розповіли в ОВА.

Тепер росіяни намагаються у всьому звинуватити ЗСУ, начебто це українські військові використовували стареньких як живий щит. Але ж про жертви з боку наших бійців окупанти не повідомляють, бо їх там не було, наголошують у Луганській ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА