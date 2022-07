Фізичне та моральне виснаження військ є найбільшою проблемою особового складу РФ у війні в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними розвідки, наприкінці червня російське інформаційне агентство опублікувало відео, на якому дружини солдатів 36 загальновійськової армії Східного військового округу звертаються до місцевого політика із закликом повернути їхніх чоловіків додому з війни в Україні.

Одна жінка заявила, що особовий склад 5 окремої гвардійської танкової бригади ДВО психічно та фізично виснажений, оскільки з початку воєнного вторгнення 24 лютого 2022 року вони не припиняли бойової служби.

У британській розвідці вважають, що відсутність перерв на відпочинок в інтенсивних бойових умовах є однією з руйнівних кадрових проблем російської армії.

