Липень, 11 в 10:13

Фізичне та моральне виснаження військ є найбільшою проблемою особового складу РФ у війні в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними розвідки, наприкінці червня російське інформаційне агентство опублікувало відео, на якому дружини солдатів 36 загальновійськової армії Східного військового округу звертаються до місцевого політика із закликом повернути їхніх чоловіків додому з війни в Україні.

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Одна жінка заявила, що особовий склад 5 окремої гвардійської танкової бригади ДВО психічно та фізично виснажений, оскільки з початку воєнного вторгнення 24 лютого 2022 року вони не припиняли бойової служби.

У британській розвідці вважають, що відсутність перерв на відпочинок в інтенсивних бойових умовах є однією з руйнівних кадрових проблем російської армії.

(3/6) In late June, a Russian-language media agency based in Russia’s far eastern Lake Baikal region uploaded a video in which the wives of soldiers from the Eastern Military District’s (EMD’s) 36th Combined Arms Army … — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 11, 2022

Міноборони Великої Британії зазначає, що станом на 10 липня армія РФ продовжувала масований обстріл північної частини Донбасу, але домогтися якихось серйозних територіальних просувань не вдалося.

ЗСУ продовжують тиснути на підрозділи загарбників на північному сході Херсонської області.

Раніше у Генштабі повідомили, що українські захисники відбили спроби наступу росіян на село Краснопілля неподалік Слов’янська, а також на Мар’їнку біля Донецька.

Джерело: UK Ministry of Defence