Виплати для ВПО: чи чекати українцям на зміни з 1 липня
В Україні продовжують діяти виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто українці, які вимушені були покинути домівки через війну, у липні продовжать отримувати державну допомогу.
Чи відбулися зміни для ВПО та хто зможе отримати грошову допомогу у липні 2022 року – дізнавалися Факти ICTV.
Яка допомога передбачена ВПО
Ще у березні 2022 року Міністерство економіки повідомило, що для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави.
Грошові виплати передбачають:
- 2 тис. грн для осіб старше 18 років;
- 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю.
Ці виплати здійснюють щомісячно. Отримують їх особи, які мають офіційний статус ВПО.
Які зміни чекають з 1 липня
За березень та квітень 2022 року виплати мали отримати усі внутрішньо переміщені українці. Проте з травня правила змінились, було обмежено категорії ВПО, які отримуватимуть виплати. Ці зміни продовжать діяти і у липні.
Нових змін для ВПО з 1 липня чекати не варто.
Ще у травні було визначено конкретний перелік громад та категорії осіб, які продовжують отримувати допомогу. Отож, у липні отримати 2-3 тис. грн зможуть:
- Громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.
- Внутрішньо переміщені особи, які мають зруйноване чи пошкоджене житло.
До речі, внутрішньо переміщені особи, які повернулися додому (і в кого не пошкоджене житло), виплати не отримуватимуть.
Мешканці яких громад отримають допомогу
У червні Мінреінтеграції оновило перелік громад, мешканці яких зі статусом ВПО зможуть отримувати відповідні соціальні виплати.
До оновленого переліку входять громади у восьми областях:
- Дніпропетровська – 7 громад;
- Донецька – 66 громад;
- Запорізька – 51 громада;
- Луганська – 37 громад;
- Миколаївська – 23 громади;
- Харківська – 51 громада;
- Херсонська – 49 громад;
- Сумська – 15 громад.
Тому всі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають щомісячну грошову допомогу від держави на проживання.
Коли чекати нарахувань
Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.
Мінсоцполітики займається формуванням та опрацюванням реєстрів, а потім надсилає державні виплати по банках.
Банки відповідно перераховують своїм клієнтам ВПО.