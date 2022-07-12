Липень, 12 в 6:47

ЮНІСЕФ разом із Міністерством соціальної політики України розпочали програму ЮНІСЕФ — українцям: програма грошової допомоги Спільно для багатодітних родин, які постраждали внаслідок війни з Росією.

На першому етапі допомогу отримають понад 50 тис. сімей з дітьми.

Як оформити грошову допомогу від ЮНІСЕФ та що вона передбачає – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто зможе отримати

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.

Протягом першої фази Програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:

мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки; мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Опікуни дітей теж можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають цим критеріям.

На сайті ЮНІСЕФ зазначається, що в майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій — розширений.

Як отримати допомогу

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ та надіслати її, дотримуючись інструкцій:

зайдіть на сайт ЮНІСЕФ та знайдіть посилання на анкету

уважно ознайомтеся з умовами програми та натисніть Згода та реєстрація ;

; заповніть анкету – вкажіть ваш статус, місце свого перебування, особисті дані тощо;

натисніть Зберегти.

Реєстрація та надання деяких даних про вас і вашу родину є необхідною умовою розгляду заявки про отримання грошової допомоги.

Після надсилання вашу заявку буде розглянуто фахівцями ЮНІСЕФ та його партнерами щодо її відповідності критеріям Програми.

На основі цих даних буде ухвалено рішення щодо надання допомоги. Вам повідомлять рішення, надіславши повідомлення на зазначений номер.

Сума грошової допомоги від ЮНІСЕФ

Багатодітним сім’ям буде виплачуватись допомога у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ять осіб.

Родина отримає одноразову виплату за три місяці на зазначений банківський рахунок чи картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки.

Відштовхуючись від суми виплати на одну людину, можна порахувати, який загальний платіж вам надійде. До прикладу, якщо в родині чотири людини, вона отримає 26,4 тис. грн.