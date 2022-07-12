Мобілізація в Україні: які види повісток існують та що буде за неявку у військкомат

Липень, 12 в 0:11

В Україні триває загальна мобілізація, у рамках якої громадян призовного віку можуть призвати на військову службу. В ефірі телеканалу ICTV правозахисниця Вікторія Тютюнникова пояснила, які існують види повісток та хто має право їх вручати.

За її словами, є чотири види повістки: для уточнення інформації, на проходження медичного огляду, на призов на строкову службу та на прибуття на призовну дільницю.

Зараз дивляться

– З самого початку не потрібно лякатися, тому що є декілька видів повісток. Важливо спочатку розібратися, яка саме повістка була вручена особі. Перший вид – для уточнення даних, мета якої оновити інформацію про представників у військовому комісаріаті. До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я призовника, склад сім’ї, місце роботи чи навчання та інше. Другий вид – це повістка на проходження медичного огляду. Її мета – з’ясувати стан здоров’я та придатність громадянина до військової служби. Далі йде повістка-призов на строкову службу, який зараз всіх найбільше тривожить. Прийнявши таку повістку і не з’явившись, особа ухиляється від призову і ризикує бути притягненим до кримінальної відповідальності. Четвертий вид – це повістка на прибуття на призовну дільницю. Тобто це вже мобілізаційне розпорядження. Такий вид повісток вручають військовозобов’язаним, які вже пройшли медичну комісію та визнані придатними для військової служби. Це зобов’язує громадянина з’явитись протягом 24 годин на призовний збірний пункт після оголошення мобілізації.

Правозахисниця прокоментувала, де саме та коли особам призовного віку можуть дати повістки, а також хто має право їх вручити.

– Річ у тім, що законодавчих вимог щодо конкретного вручення повісток немає. Взагалі не заборонено вручати повістки у будь-якому людному місці після встановлення особи. Вручати повістки можуть співробітники військомату (тобто зараз територіального центру комплектування), представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ. Коли встановили особу, перевірили її паспорт, тоді можуть вручати повістку.

Вона зазначила, що у повістці обов’язково має бути певний перелік інформації, зокрема, вид повістки та особисті дані людини, яка отримує документ.

– Насамперед у повістці обов’язково повинно бути вказано прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, реквізити розпорядження територіального центру комплектування. Далі вказується адреса центру комплектування, куди потрібно прибути особі, вид повістки, перелік документів, які потрібно з собою принести. А також прізвище, ім’я, по-батькові керівника центру комплектування.

Які вимоги мають бути дотримані, щоб вручення повістки відбулося законно? Зокрема, підписувати документ має начальник, який має на це офіційне право.

– Зараз дійсно багато випадків, коли заготовлені бланки вручають. На місці заповнюють прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання та інше, а потім вручають. Якщо ж в цей момент на місці вручення перебуває начальник, який за законом має право заповнювати повістку та підписувати, то все відбувається законно.

Тютюнникова зазначила, що існує адміністративна та кримінальна відповідальність у разі ігнорування повісток.

– Якщо це перший або другий вид повістки для уточнення даних або проходження медичної комісії, то тут настає адміністративна відповідальність – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А якщо це повістка третього чи четвертого виду, то настає кримінальна відповідальність від обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Водночас офіційно особи призовного віку після переїзду мають протягом семи днів стати на облік територіального центру комплектування. Однак поки цей факт не виявили, то відповідальність не наставатиме.