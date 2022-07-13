Липень, 13 в 13:25

Російські окупанти продовжують майже безперервні обстріли житлової інфраструктури у східних та південних областях України.

Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

Так, на Дніпропетровщині окупанти двічі за ніч застосували РСЗВ у Нікопольському районі. Без світла залишилося кілька тисяч людей. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав.

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Впродовж доби окупанти завдали ударів із РСЗВ по Індустріальному району Харкова, є п’ятеро поранених.

По області під обстріли потрапили Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Є руйнування житлової і господарської інфраструктури. По області є поранені: в Золочівській громаді — одна людина, Харківський р-н, Дергачівська громада, смт Слатине — дві людини, в Ізюмському районі — дві людини. Одна людина загинула у Слатиному.

Луганщину ворог не припиняє обстрілювати з авіації та артилерії. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

Артилерія окупантів 13 разів гатила у бік мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ. В окупованому Сєвєродонецьку “прокуратуру” очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

Донеччина: російська армія обстріляла Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та будинку культури), Красногорівку (житловий сектор), Торецьк (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Зранку ракети прилетіли по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. За добу по області — четверо загиблих та вісім поранених.

Миколаївщина: зранку російський ворог обстріляв село Широке поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, села Кавказ, Семенівка та Висунськ.

На Херсонщині напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців.

У Бериславському районі внаслідок боїв є загиблі та поранені. Продовжує надходити інформація про викрадення людей.

В окупованому Херсоні побільшало російських патрульних поліціянтів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 140-й день.

За ситуацією на фронті можна слідкувати на карті бойових дій в Україні.

Фото: Донецька ОВА