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Факти / Україна / Суспільство

На період воєнного стану військові та правоохоронці повинні будуть здати ДНК-дані

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
військовий облік
Фото: Depositphotos

На період воєнного стану військові та правоохоронці повинні будуть здавати ДНК-дані для того, щоб їх можна було ідентифікувати.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко. Нововведення пов’язане з ухваленням закону №4265 Про державну реєстрацію геномної інформації людини.

– Щодо обов’язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців та у співробітників правоохоронних органів. Тобто у тих представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати через збройну агресію РФ. Така практика є у європейських країнах, США, – сказав Ігор Бондаренко.

Він додав, що дані військовослужбовців не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців і беруться лише тоді коли є необхідність провести експертизу.

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Зазначимо, що зараз в Україні функціонують 13 лабораторій ДНК, які належать до експертної служби Міністерства внутрішніх справ.

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