Липень, 13 в 23:10

Україна веде перемовини щодо ракет, які летять на відстань 300 кілометрів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Фейгін Live. Він зазначив, що після успішного використання ЗСУ систем HIMARS Росія перебуває на роздоріжжі, а Путін “починає нервувати”.

– РФ на роздоріжжі, шукають способи радикально вирішити проблему. Вони розуміють, якщо 10 HIMARS зробили таке з їхніми військами, то що зроблять 20 або 30 HIMARS, які будуть. Сьогодні майнула інформація, не можу підтвердити чи спростувати, але просто озвучу вголос, що ми ведемо переговори щодо ракет, що летять на 300 кілометрів. Можете уявити наслідки, – сказав він.

За словами Арестовича, загальна кількість втрат росіян наближається до 100 тис. вбитими.

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Також радник очільника Офісу президента наголосив на тому, що Росія не зможе підготувати наступ “страшніше, ніж 24 лютого”.