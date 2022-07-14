Україна може отримати ракети, які летять на відстань 300 кілометрів – Арестович
Україна веде перемовини щодо ракет, які летять на відстань 300 кілометрів.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Фейгін Live. Він зазначив, що після успішного використання ЗСУ систем HIMARS Росія перебуває на роздоріжжі, а Путін “починає нервувати”.
– РФ на роздоріжжі, шукають способи радикально вирішити проблему. Вони розуміють, якщо 10 HIMARS зробили таке з їхніми військами, то що зроблять 20 або 30 HIMARS, які будуть. Сьогодні майнула інформація, не можу підтвердити чи спростувати, але просто озвучу вголос, що ми ведемо переговори щодо ракет, що летять на 300 кілометрів. Можете уявити наслідки, – сказав він.
За словами Арестовича, загальна кількість втрат росіян наближається до 100 тис. вбитими.
Також радник очільника Офісу президента наголосив на тому, що Росія не зможе підготувати наступ “страшніше, ніж 24 лютого”.
– У таких умовах не можна провести мобілізацію, росіяни не хочуть витрачати на війну ані копійки, ані тим більше власні життя. У таких умовах неможливо проводити заходи, покликані до різкої ескалації війни. Якийсь там наступ залишками сил, які зараз стоять на українському кордоні – це в 30 разів слабше, ніж те, що було 24 числа. А ми у 100 разів більше готові до оборони, мобілізовані, там перекопано все, озброєні західною зброєю, – додав Арестович.