Ан-22 Антей помітили у Білорусі: що відомо про найбільший у світі транспортний літак
13 липня у Білорусі на одному із військових аеродромів помітили найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак – Ан-22 Антей.
Літак прилетів у Мачулищі (Мінська область), після цього на військовому аеродромі зникло світло.
Про призначення та технічні характеристики Ан-22 Антей – дізнавалися Факти ICTV.
Ан-22 Антей – що за літак
Це радянський турбогвинтовий, широкофюзеляжний транспортний літак, який встановив 41 світовий авіаційний рекорд.
До речі, створений він у Києві Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О.К. Антонова у 1965 році.
Спочатку він розроблявся для потреб військових, але після запуску в серійне виробництво виконував перевезення суто мирних вантажів.
Ан-22 Антей – потужний вантажоперевізник, який здатен доставити будь-яку військову техніку.
Серед головних особливостей:
- Літак володіє широким фюзеляжем.
- Хвостова частина скошена вгору, має великий люк. Саме через люк можливе навантаження навіть танків і балістичних ракет або їх елементів.
- Крило розташоване у верхній частині, в ньому щілинні закрилки.
- Шасі з трьох стійок: передня – поворотна, має два колеса 1450*580, по одному з кожного боку. Задні дві опори основні, мають візки з шести коліс розміром 1750*730 мм кожне, по висоті більше середнього зросту людини.
- Ан-22 здатний регулювати тиск у камерах коліс, що дозволяє здійснювати посадку навіть на ґрунт.
- Екіпаж літака налічує шість осіб.
- Відсік для пасажирів розрахований на 29 осіб, пасажирський салон розташовується перед вантажним відсіком.
Технічні характеристики Ан-22 Антей
- Довжина – 57,31 м
- Висота – 12,53 м
- Розмах крила – 64,40 м
- Крейсерська швидкість – 580 км/год
- Практична дальність – 5 225 км
- Перегінна дальність – 8 500 км
- Довжина розгону – 1 460 м
- Довжина пробігу – 800-1040 м
- Максимальна висота – 9 тис. м
- Швидкість польоту – 650 км / год
- Екіпаж – п’ять-сім осіб
- Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;
- Маса спорядженого: 120 тис. кг;
- Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;
- Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.
Загалом, розміри Антея дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.
Тобто Ан-22 здатний у короткі терміни перевезти полк солдатів з технікою та озброєнням.