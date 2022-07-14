Липень, 14 в 17:07

13 липня у Білорусі на одному із військових аеродромів помітили найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак – Ан-22 Антей.

Літак прилетів у Мачулищі (Мінська область), після цього на військовому аеродромі зникло світло.

Про призначення та технічні характеристики Ан-22 Антей – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Ан-22 Антей – що за літак

Це радянський турбогвинтовий, широкофюзеляжний транспортний літак, який встановив 41 світовий авіаційний рекорд.

До речі, створений він у Києві Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О.К. Антонова у 1965 році.

Спочатку він розроблявся для потреб військових, але після запуску в серійне виробництво виконував перевезення суто мирних вантажів.

Ан-22 Антей – потужний вантажоперевізник, який здатен доставити будь-яку військову техніку.

Серед головних особливостей:

Літак володіє широким фюзеляжем.

Хвостова частина скошена вгору, має великий люк. Саме через люк можливе навантаження навіть танків і балістичних ракет або їх елементів.

Крило розташоване у верхній частині, в ньому щілинні закрилки.

Шасі з трьох стійок: передня – поворотна, має два колеса 1450*580, по одному з кожного боку. Задні дві опори основні, мають візки з шести коліс розміром 1750*730 мм кожне, по висоті більше середнього зросту людини.

Ан-22 здатний регулювати тиск у камерах коліс, що дозволяє здійснювати посадку навіть на ґрунт.

Екіпаж літака налічує шість осіб.

Відсік для пасажирів розрахований на 29 осіб, пасажирський салон розташовується перед вантажним відсіком.

Технічні характеристики Ан-22 Антей

Довжина – 57,31 м

Висота – 12,53 м

Розмах крила – 64,40 м

Крейсерська швидкість – 580 км/год

Практична дальність – 5 225 км

Перегінна дальність – 8 500 км

Довжина розгону – 1 460 м

Довжина пробігу – 800-1040 м

Максимальна висота – 9 тис. м

Швидкість польоту – 650 км / год

Екіпаж – п’ять-сім осіб

Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;

– 40 т; 60 т; Маса спорядженого: 120 тис. кг;

Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;

Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.

Загалом, розміри Антея дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.

Тобто Ан-22 здатний у короткі терміни перевезти полк солдатів з технікою та озброєнням.