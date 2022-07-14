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Факти / Україна / Суспільство

Ан-22 Антей помітили у Білорусі: що відомо про найбільший у світі транспортний літак

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Ан-22 Антей
Фото: Depositphotos

13 липня у Білорусі на одному із військових аеродромів помітили найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак – Ан-22 Антей.

Літак прилетів у Мачулищі (Мінська область), після цього на військовому аеродромі зникло світло.

Про призначення та технічні характеристики Ан-22 Антей – дізнавалися Факти ICTV.

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Ан-22 Антей – що за літак

Це радянський турбогвинтовий, широкофюзеляжний транспортний літак, який встановив 41 світовий авіаційний рекорд.

До речі, створений він у Києві Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О.К. Антонова у 1965 році.

Спочатку він розроблявся для потреб військових, але після запуску в серійне виробництво виконував перевезення суто мирних вантажів.

Ан-22 Антей – потужний вантажоперевізник, який здатен доставити будь-яку військову техніку.

Серед головних особливостей:

  • Літак володіє широким фюзеляжем.
  • Хвостова частина скошена вгору, має великий люк. Саме через люк можливе навантаження навіть танків і балістичних ракет або їх елементів.
  • Крило розташоване у верхній частині, в ньому щілинні закрилки.
  • Шасі з трьох стійок: передня – поворотна, має два колеса 1450*580, по одному з кожного боку. Задні дві опори основні, мають візки з шести коліс розміром 1750*730 мм кожне, по висоті більше середнього зросту людини.

Ан-22 Антей

  • Ан-22 здатний регулювати тиск у камерах коліс, що дозволяє здійснювати посадку навіть на ґрунт.
  • Екіпаж літака налічує шість осіб.
  • Відсік для пасажирів розрахований на 29 осіб, пасажирський салон розташовується перед вантажним відсіком.

Технічні характеристики Ан-22 Антей

  • Довжина – 57,31 м
  • Висота – 12,53 м
  • Розмах крила – 64,40 м
  • Крейсерська швидкість – 580 км/год
  • Практична дальність – 5 225 км
  • Перегінна дальність – 8 500 км
  • Довжина розгону – 1 460 м
  • Довжина пробігу – 800-1040 м
  • Максимальна висота – 9 тис. м
  • Швидкість польоту – 650 км / год
  • Екіпаж – п’ять-сім осіб
  • Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;
  • Маса спорядженого: 120 тис. кг;
  • Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;
  • Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.

Загалом, розміри Антея дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.

Тобто Ан-22 здатний у короткі терміни перевезти полк солдатів з технікою та озброєнням.

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