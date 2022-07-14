Липень, 14 в 19:53

Пенсіонери в Україні щомісячно отримують пенсійні виплати. Проте розмір пенсій залежить і від страхового стражу, і від професії пенсіонера.

Який розмір звичайної середньої пенсії та пенсії військового – читайте в нашому матеріалі.

Розмір середньої пенсії на 1 липня

Станом на 1 липня середній розмір пенсії – 4 437 тис. грн. Це майже на 660 грн більше, якщо порівняти з 1 липня 2021 року.

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Натомість середній розмір військових пенсій за рік збільшився більш ніж на 3 тис. грн. Сьогодні військова пенсія – 8 900 грн.

В той же час, з 1 липня 2022 року також зросла мінімальна та максимальна пенсія:

мінімальна – 2 027 грн;

максимальна – 20 270 грн.

У Мінсоцполітики зазначили, що за січень-червень 2022 року до Пенсійного фонду надійшло 272,7 млрд грн доходів, що на 11% більше, ніж минулого року.

У тому числі від сплати єдиного соціального внеску надійшло на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.