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Факти / Україна / Суспільство

Що таке універсальна державна допомога та що вона передбачатиме

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Що таке універсальна державна допомога та що вона передбачатиме
Фото: Depositphotos

В Україні введуть універсальну державну соціальну допомогу. Що вона передбачатиме – читайте в нашому матеріалі.

Універсальна державна допомога – що це

Як повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, наразі вона завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу.

Цей законопроєкт передбачає гарантовану допомогу для людей літнього віку, людей з інвалідністю та родин, які виховують дітей.

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Загалом, ця універсальна допомога поєднає у собі різні види державної допомоги, передбачені у понад 10 нормативних актах, які можуть виплачуватися людині протягом усього життя.

Лазебна зазначила, що допомога одночасно дозволить забезпечити виконання Конвенції МОП 102 Про мінімальні норми соціального забезпечення, ратифікованої Україною.

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