Липень, 14 в 20:19

В Україні введуть універсальну державну соціальну допомогу. Що вона передбачатиме – читайте в нашому матеріалі.

Універсальна державна допомога – що це

Як повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, наразі вона завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу.

Цей законопроєкт передбачає гарантовану допомогу для людей літнього віку, людей з інвалідністю та родин, які виховують дітей.

Зараз дивляться

Загалом, ця універсальна допомога поєднає у собі різні види державної допомоги, передбачені у понад 10 нормативних актах, які можуть виплачуватися людині протягом усього життя.

Лазебна зазначила, що допомога одночасно дозволить забезпечити виконання Конвенції МОП 102 Про мінімальні норми соціального забезпечення, ратифікованої Україною.