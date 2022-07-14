Липень, 14 в 16:58

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на трагедію у Вінниці, назвавши Росію країною-терористом.

Також Зеленська дорікнула соцмережі Instagram, яка постійно блокує пости з фотографіями наслідків російських звірств в Україні.

– Це фото Instagram приховає від вас як “таке, що травмує”. Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама, – заявила перша леді.

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Йдеться про молоду жінку та її донечку, які у момент ракетного удару прямували на розвивальні заняття. В результаті дівчинка загинула, а за життя мами борються лікарі. Відомо, що вона внаслідок удару залишилася без ноги.

– 20 загиблих мирних людей у центрі міста – в офісній будівлі, в медичному центрі, на паркованні. Серед них – троє дітей. Росія – держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити та усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його, – наголосила Зеленська.

Ракетний удар по Вінниці

Російські окупанти 14 липня завдали ракетних ударів по Вінниці. Епіцентр трагедії прийшовся на центр міста.

Згідно з останніми даними ДСНС, в результаті ракетного удару загинула 21 людина, зокрема три дитини. Ще 91 людина звернулися за медичною допомогою, з яких 52 знадобилася госпіталізація. 42 людей досі шукають рятувальники.