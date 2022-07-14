Липень, 14 в 7:42

єДопомога — це платформа, створена з метою забезпечення всіх українців необхідною допомогою під час військової агресії.

Завдяки їй кожен може дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або надати її іншим.

Як залишити заявку на допомогу на сайті єДопомога – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як залишити заявку

Якщо вам необхідна будь-яка допомога, платформа єДопомога дозволяє пройти реєстрацію та залишити відповідну заявку. Звернутися за допомогою можуть як фізичні особи, так і юридичні.

Крок 1. Зайдіть на платформу єДопомога та серед категорій оберіть Отримати допомогу.

Крок 2. Зареєструйтесь – вкажіть номер телефону, ПІБ та місто, в якому ви зараз перебуваєте. Також необхідно написати кілька слів про себе, наприклад, про те, що ви багатодітна мама.

Крок 3. Подайте заявку на допомогу:

вкажіть категорію – ліки, транспорт, одяг, пальне тощо;

зазначте конкретну потребу – якщо це ліки, вкажіть, які саме вам потрібні;

напишіть кількість цих продуктів;

Крок 4. Відправте заявку

Як отримати допомогу

Після відправлення заявки вона з’явиться серед переліку інших в особистих кабінетах зареєстрованих благодійників. Тепер потрібно почекати поки вашу заявку приймуть та виконають.

Через те, що благодійники самі обирають, які заявки виконувати, отримання допомоги може зайняти певний час.

Коли ж вашу заявку приймуть, вам надійде відповідне повідомлення. Забрати допомогу ви зможете самостійно – отримати необхідні товари в магазинах, що є партнерами платформи єДопомога.

Якщо ж благодійник скористався категорією Допомога із рук в руки, вам потрібно буде зустрітись з ним особисто, аби забрати продукти.