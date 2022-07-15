Чи зможе літак-розвідник А-50 відстежити позиції HIMARS – пояснення військового експерта

Липень, 15 в 0:08

Літак-розвідник А-50, який періодично баражує вздовж білорусько-українського кордону, не зможе відслідковувати залпові удари з РСЗВ HIMARS та визначати їхні позиції для подальшого знищення. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Ні, не може. Залпи та стрілянину HIMARS дуже важко визначити, тим паче з такої великої відстані, та й сам HIMARS. Ось для цього літака було б добре помітною метою – це рух колони машин. Це він добре побачить та зможе визначити координати. Рух залізничного складу також є добре помітною мішенню. Але коли прямує одиночна машина, той же HIMARS, а ще якщо по трасі їде декілька машин, це важко.

За його словами, РСЗВ HIMARS менше видно на радарі, ніж фуру із залізним контейнером. Жданов зазначив, що з вкрай низькою ймовірністю розвідувальний літак А-50 зможе вичислити позиції, розташування та маршрути руху.

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