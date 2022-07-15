Чи зможе літак-розвідник А-50 відстежити позиції HIMARS – пояснення військового експерта
Літак-розвідник А-50, який періодично баражує вздовж білорусько-українського кордону, не зможе відслідковувати залпові удари з РСЗВ HIMARS та визначати їхні позиції для подальшого знищення. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
– Ні, не може. Залпи та стрілянину HIMARS дуже важко визначити, тим паче з такої великої відстані, та й сам HIMARS. Ось для цього літака було б добре помітною метою – це рух колони машин. Це він добре побачить та зможе визначити координати.
Рух залізничного складу також є добре помітною мішенню. Але коли прямує одиночна машина, той же HIMARS, а ще якщо по трасі їде декілька машин, це важко.
За його словами, РСЗВ HIMARS менше видно на радарі, ніж фуру із залізним контейнером. Жданов зазначив, що з вкрай низькою ймовірністю розвідувальний літак А-50 зможе вичислити позиції, розташування та маршрути руху.
– До речі, фура за розміром набагато більша, ніж HIMARS. Якщо фура, припустимо, із залізним контейнером або на платформі, то вона екранує набагато сильніше та яскравіше на радарі, ніж HIMARS. Цей літак навряд чи може бути корисним і обчислювати позиції, розташування, маршрути руху наших реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.