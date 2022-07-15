Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.
На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару та де ситуація спокійна. Факти ICTV зібрали для вас усі доступні онлайн карти повітряних тривог в Україні.
Офіційна мапа повітряних тривог України
Карта – Повітряна тривога
На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим.
Умовні позначення:
- Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.
- Зеленим кольором – хімічна небезпека.
- Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.
- Більш темний рожевий – тривога у громаді.
- Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.
- Червоний – тривога в області.
Також від розробників цієї онлайн-карти повітряних тривог доступний застосунок для Android та iOS, а також Harmony OS. Цей додаток сповіщає про повітряну тривогу в тому регіоні, який ви оберете в налаштуваннях.
Карта повітряних тривог alerts.in.ua
Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу Повітряна тривога в Telegram.
Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги у кожному регіоні.
Умовні позначення:
- Червоний – повітряна тривога.
- Сірий (чи чорний) – немає тривоги.
- Білий (чи світло-сірий) – немає інформації.
Мапа сирен України
Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.
Умовні позначення:
- Помаранчевий – Повітряна тривога.
- Зелений – Немає тривоги.
- Сірий – Немає інформації.
Карта повітряних тривог kopiyka.org
Це альтернативна незалежна карта, призначена для онлайн-перегляду тривоги в Україні.
Умовні позначення:
- Сірий – Немає тривоги.
- Червоний – Повітряна тривога.
- Білий – Немає інформації.
На сервісі також можна увімкнути звукове сповіщення на конкретну область.
Полегшена версія карти https://kopiyka.org/s.
Як звучить сигнал повітряної тривоги
Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже понад чотири місяці, – це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).
Види надзвичайних ситуацій є різні, проте в наш час – це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги звучить як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.