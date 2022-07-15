Коли рідна або знайома людина потрапляє у полон, перше, що спадає на думку: потрібно допомогти. Чим, як, невідомо але думка про “щось зробити” – перша. Та надмірна активність у цьому питанні, та ще й самостійні дії, можуть призвести до небажаного результату.

Отже, щоб не нашкодити близькій людині, дослухайтеся до порад офіційних осіб, які займаються питаннями полонених, їхнім звільненням тощо.

– Питанням обміну полонених займаються професіонали, – пише заступниця міністра оборони Ганна Маляр. – Будь-яка публічність конкретного полоненого зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини.

Тому, якщо ваш знайомий чи родич потрапили у полон, тримайте зв’язок з державними органами, які займаються обміном. Всі свої публічні дії координуйте з ними, аби добрими намірами не вистеляти дорогу до пекла.

Зараз дивляться

В Україні створено Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну. Будьте обачними.

Не поширюйте розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні. Будь-які дані про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. Ця інформація може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого.

Розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон загрожує самому полоненому і його бойовим побратимам та військовому підрозділу.

Українська держава робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому.

Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених.

Контакти

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

+380954127424

Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

Національне інформаційне бюро: 1648

(044)287 81 65

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

+380676508332

+380980873601

Національна поліція:

+380894201866

Міжнародний комітет Червоного Хреста:

0 800 300 155