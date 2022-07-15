Розраховано на проживання понад 350 людей: у Макарові відкрили тимчасове модульне містечко

Липень, 15 в 17:38

У селищі міського типу Макарів відкрили тимчасове модульне містечко для мирних жителів, які втратили житло внаслідок російських бомбардувань. Воно містить 88 кімнат, розрахованих на тимчасове проживання 352 людей.

Понад 30 родин вже подали заявки на проживання та готуються до заселення. Проєкт реалізований за допомоги уряду Польщі, повідомили у Київській ОВА.

– Продовжуємо реалізовувати подібні проєкти в деокупованих областях. Модульне житло тимчасове, турбота — не тимчасова, – зазначив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Щоб поселитися у модульному містечку, місцеві жителі можуть звертатись до Макарівської селищної ради за телефонами +38(097)881-74-02 або +38(093)611-09-98.

Зараз дивляться

Джерело: Київська ОВА