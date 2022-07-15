Що буде, якщо не стати на військовий облік – експерт

Липень, 15 в 13:35

З 1 жовтня 2022 року українки віком від 18 до 60 років певних спеціальностей та професій мають стати на військовий облік.

Як відбувається процедура взяття на облік та що буде, якщо на нього не стати в Україні – дізнавалися Факти ICTV.

Як стати на облік у військкоматі

Загалом ця процедура стосується усіх українських чоловіків, а з 1 жовтня і жінок.

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Усі правила про облік регулюються Законом України

Щоб стати на облік, необхідно особисто звернутися до військового комісаріату та надати необхідні документи:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття з ЖЕКу.

В той час як жінки повинні звернутися до військкомату та мати з собою:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ про освіту/професію (диплом, свідоцтво).

Крім того, військовий облік в Україні поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Усі українці, які стають на військовий облік, обов’язково проходять медкомісії, жінки не будуть виключенням.

Варто зазначити, що після того, як жінка стає на військовий облік, вона вважається військовозобов’язаною, тому виїхати за кордон не зможе.

Взяття на військовий облік не означає, що вас одразу заберуть на передову чи обов’язково відправлять на війну, просто тепер інформація, чи зможуть вас призвати у разі потреби, буде зберігатися у військкоматі.

Що буде, якщо не стати на військовий облік

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що в Україні передбачена відповідальність за це.

– На сьогодні передбачені штрафи особам за те, що вони не стануть ва військовий облік. Проте це не суттєве правопорушення, – каже юрист.

За його словами, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адмінправопорушення.

– Штрафи для військовозобов’язаних передбачені в розмірі від 510 до 850 грн. За повторне порушення протягом року – від 850 до 1 700 грн, – каже Кравець.

Водночас, підкреслює Кравець, за ухилення від військового обліку передбачена відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу, від 5 100 до 8 500 грн або виправні роботи до одного року.

До речі, штрафи можуть накладатися і на керівників підприємства, де працює особа.

Відповідно до роз’яснень Міноброни України, стати на військовий облік жінкам потрібно до кінця 2022 року в комісаріат за місцем реєстрації місця проживання.

Тому в цей період ніяких штрафів чи іншої відповідальності не передбачається.